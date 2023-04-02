«Колорадо» обыграл «Даллас», Ничушкин забил в пустые ворота
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 5:2.
В составе «Эвеланш» форвард Валерий Ничушкин забросил шайбу в пустые ворота, вратарь Александр Георгиев отразил 26 бросков.
После этого матча «Колорадо» и «Даллас» имеют по 96 очков и занимают 5-е и 6-е места в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Даллас» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Голы: Маккиннон — 33 (Рантанен), 8:54 — 1:0. О`Коннор — 10 (Кольяно), 26:04 — 2:0. Сегин — 19 (бол., Дадонов, Робертсон), 31:54 — 2:1. Маккиннон — 34 (бол., Рантанен, Комфер), 39:47 — 3:1. Ничушкин — 17 (п.в., Рантанен), 56:52 — 4:1. Павелски — 24 (бол., Робертсон, Хейсканен), 58:44 — 4:2. Рантанен — 49 (мен., п.в.), 59:48 — 5:2.
Вратари: Георгиев — Эттингер (55:48 — 56:52, 58:12 — 58:15, 58:44 — 59:48).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 32 (9+11+12) — 28 (10+7+11).
Наши: Ничушкин (18.55/4/+1) — Дадонов (14.02/2/-3).
2 апреля. Денвер. Ball Arena. 18139 зрителей.
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|42
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|30
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|И
|В
|П
|О
|1
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|75
|44
|31
|97
|2
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|75
|41
|34
|96
|3
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|74
|44
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|4
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|76
|42
|34
|87
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|75
|38
|37
|84
|6
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|76
|35
|41
|76
|7
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|76
|27
|49
|67
|8
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|76
|24
|52
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|В
|П
|О
|1
|Вегас
|75
|46
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|97
|3
|Лос-Анджелес
|75
|43
|32
|96
|4
|Сиэтл
|74
|41
|33
|90
|5
|Калгари
|76
|35
|41
|85
|6
|Ванкувер
|75
|34
|41
|75
|7
|Сан-Хосе
|75
|21
|54
|57
|8
|Анахайм
|75
|23
|52
|56
|2.04
|02:00
|
Филадельфия – Баффало
|3 : 6
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|5 : 0
|2.04
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|0 : 7
|2.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|0 : 3
|2.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|0 : 3
|2.04
|03:00
|
Чикаго – Нью-Джерси
|3 : 6
|2.04
|04:00
|
Колорадо – Даллас
|5 : 2
|2.04
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|2.04
|05:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|2.04
|05:00
|
Вегас – Миннесота
|- : -
|2.04
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|2.04
|20:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|2.04
|22:30
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|144
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|117
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|104
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|61
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|75
|53
|
|
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Колорадо
|74
|48
|И
|КН
|
|
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Бостон
|46
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21