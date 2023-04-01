НХЛ: «Питтсбург» — «Бостон», «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» и другие матчи 1 и 2 апреля

Регулярный чемпионат НХЛ.

1 апреля, суббота

20.00 (мск) «Нэшвилл» — «Сент-Луис»

22.00 «Питтсбург» — «Бостон»

2 апреля, воскресенье

2.00 «Коламбус» — «Флорида»

2.00 «Монреаль» — «Каролина»

2.00 «Оттава» — «Торонто»

2.00 «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»

2.00 «Филадельфия» — «Баффало»

3.00 «Чикаго» — «Нью-Джерси»

4.00 «Колорадо» — «Даллас»

5.00 «Аризона» — «Сан-Хосе»

5.00 «Вегас» — «Миннесота»

5.00 «Сиэтл» — «Лос-Анджелес»

5.00 «Эдмонтон» — «Анахайм»

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Сможет ли «Миннесота» в отсутствие Кирилла Капризова выиграть четвертый матч кряду? На этот раз соперником «Уайлд» станет «Вегас», и букмекерская компания ФОНБЕТ считает шансы команд на успех примерно равными. Взять выигрыш «Миннесоты» можно за 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.30 (19%), а триумф «Голден Найтс» — за 2.40 (41%).