Гущин забросил шайбу в дебютном матче за «Сан-Хосе»

Форвард «Сан-Хосе» Даниил Гущин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

21-летний россиянин забросил шайбу на 22-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 4:1.

Для Гущина это первое очко в дебютном матче за «Шаркс» в НХЛ.