«Питтсбург» разгромил «Сан-Хосе», забросив 10 шайб. У Малкина дубль

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 10:2.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Евгений Малкин, 5 (1+4) очков набрал Брайан Раст, по 4 (2+2) очка у Джейка Гюнцеля и Райли Смита.

После этого матча «Питтсбург» с 8 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с одним очком — на последней строчке Запада.

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«Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 2:10 (0:2, 1:5, 1:3)

Голы: Рил. Смит — 5 (бол., Карлссон, Гюнцель), 1:30 — 0:1. Рил. Смит — 6 (Петтерссон, Раст), 12:55 — 0:2. Гюнцель — 3 (Раст, Жозеф), 23:21 — 0:3. Хиностроза — 1, 24:26 — 0:4. Дюклер — 2 (бол., Гертл, Макдональд), 28:34 — 1:4. Малкин — 6 (Рил. Смит, Ракелль), 29:12 — 1:5. Летанг — 1 (Кросби, Раст), 29:27 — 1:6. Нието — 1 (Аччиари, Хиностроза), 31:53 — 1:7. Раст — 6 (Гюнцель, Карлссон), 40:49 — 1:8. Макдональд — 1 (бол., Гертл, Дюклер), 49:20 — 2:8. Малкин — 7 (бол., Рил. Смит, Ракелль), 51:02 — 2:9. Гюнцель — 4 (Раст, Ши), 52:10 — 2:10.

Вратари: Блэквуд (Хрона, 29:27) — Джерри.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 26 (9+8+9) — 35 (8+17+10).

Наши: Кныжов (17.00/1/-1), Охотюк (15.17/1/-4) — Малкин (15.19/3/+2).

5 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.