«Питтсбург» разгромил «Сан-Хосе», забросив 10 шайб. У Малкина дубль
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 10:2.
В составе «Пингвинз» дубль оформил Евгений Малкин, 5 (1+4) очков набрал Брайан Раст, по 4 (2+2) очка у Джейка Гюнцеля и Райли Смита.
После этого матча «Питтсбург» с 8 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с одним очком — на последней строчке Запада.
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Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Питтсбург» — 2:10 (0:2, 1:5, 1:3)
Голы: Рил. Смит — 5 (бол., Карлссон, Гюнцель), 1:30 — 0:1. Рил. Смит — 6 (Петтерссон, Раст), 12:55 — 0:2. Гюнцель — 3 (Раст, Жозеф), 23:21 — 0:3. Хиностроза — 1, 24:26 — 0:4. Дюклер — 2 (бол., Гертл, Макдональд), 28:34 — 1:4. Малкин — 6 (Рил. Смит, Ракелль), 29:12 — 1:5. Летанг — 1 (Кросби, Раст), 29:27 — 1:6. Нието — 1 (Аччиари, Хиностроза), 31:53 — 1:7. Раст — 6 (Гюнцель, Карлссон), 40:49 — 1:8. Макдональд — 1 (бол., Гертл, Дюклер), 49:20 — 2:8. Малкин — 7 (бол., Рил. Смит, Ракелль), 51:02 — 2:9. Гюнцель — 4 (Раст, Ши), 52:10 — 2:10.
Вратари: Блэквуд (Хрона, 29:27) — Джерри.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 26 (9+8+9) — 35 (8+17+10).
Наши: Кныжов (17.00/1/-1), Охотюк (15.17/1/-4) — Малкин (15.19/3/+2).
5 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Каролина
|12
|7
|5
|14
|3
|Нью-Джерси
|10
|6
|4
|13
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|11
|4
|7
|10
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|9
|2
|19
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|15
|3
|Тампа-Бэй
|11
|5
|6
|13
|4
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|5
|Монреаль
|11
|5
|6
|12
|6
|Баффало
|12
|6
|6
|12
|7
|Флорида
|10
|5
|5
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|7
|3
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|11
|5
|6
|12
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|7
|Миннесота
|11
|4
|7
|10
|8
|Чикаго
|10
|4
|6
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|11
|1
|23
|2
|Ванкувер
|11
|8
|3
|17
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
|5.11
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|4 : 6
|5.11
|02:00
|
Торонто – Баффало
|4 : 6
|5.11
|02:00
|
Сент-Луис – Монреаль
|6 : 3
|5.11
|02:00
|
Вашингтон – Коламбус
|2 : 1
|5.11
|02:00
|
Детройт – Бостон
|5 : 4
|5.11
|02:30
|
Айлендерс – Каролина
|3 : 4 ОТ
|5.11
|02:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|0 : 5
|5.11
|03:00
|
Чикаго – Флорида
|5 : 2
|5.11
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|5 : 4 Б
|5.11
|05:00
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|2 : 10
|5.11
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|3 : 6
|5.11
|05:00
|
Вегас – Колорадо
|7 : 0
|5.11
|05:00
|
Ванкувер – Даллас
|2 : 0
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|11
|20
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|10
|18
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|11
|11
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|12
|9
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|12
|9
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|5
|1.38