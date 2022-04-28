Клубы НХЛ начнут переговоры с Кузьменко после завершения юниорского ЧМ

Нападающий СКА Андрей Кузьменко находится в сфере интересов сразу нескольких клубов НХЛ. Конкретные переговоры начнутся после того, как завершится юниорский чемпионат мира, куда отправились многие представителей североамериканских клубов, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Срок соглашения 26-летнего нападающего с клубом рассчитан до 30 апреля.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.