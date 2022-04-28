Линди Рафф может покинуть пост главного тренера «Нью-Джерси»

62-летний Линди Рафф может покинуть пост главного тренер «Нью-Джерси». Летом руководство клуба будет решать судьбу опытного специалиста, сообщает ESPN.

Рафф возглавил «Нью-Джерси» в 2020 году. Пока ему не удавалось вывести команду в плей-офф.

Напомним, что ранее он работал с «Баффало» и «Далласом». Рафф также был помощником главного тренера во «Флориде» и в «Рейнджерс».