Кирилл Капризов установил очередной рекорд результативности «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил очередной рекорд результативности клуба.

Форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Торонто» и выполнил результативное действие в восьмом матче подряд.

Россиянин стал первым хоккеистом в истории «Уайлд», которому удалось три раза в карьере набирать очки в восьми играх кряду.

Всего на счету Капризова 23 (12+11) очков в 20 матчах сезона-2022/23.