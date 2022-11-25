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Сегодня, 23:15

Кирилл Капризов установил очередной рекорд результативности «Миннесоты»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил очередной рекорд результативности клуба.

Форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Торонто» и выполнил результативное действие в восьмом матче подряд.

Россиянин стал первым хоккеистом в истории «Уайлд», которому удалось три раза в карьере набирать очки в восьми играх кряду.

Всего на счету Капризова 23 (12+11) очков в 20 матчах сезона-2022/23.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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