Капризов забросил 12-ю шайбу в этом сезоне НХЛ и набрал очки в 8-м матче подряд

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Торонто».

В середине первого периода россиянин реализовал большинство своей команды.

Капризов забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 23 (12+11) очка в 20 матчах.