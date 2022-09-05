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5 сентября, 01:28

Кэйл Флери подписал однолетний контракт с «Сиэтлом»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник Кэйл Флери подписал контракт с «Сиэтлом», сообщается на официальном сайте клуба.

Двухстороннее соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на один год, по которому игрок получит 750 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Флери провел 9 матчей за «Кракен», в которых не набрал ни одного очка при коэффициенте полезности «-3».

НХЛ
ХК Сиэтл Кракен
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