Главный тренер «Нефтехимика» заявил, что сейчас клубам КХЛ сложно подписывать легионеров
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев отметил, что у команды еще есть возможность усилиться иностранным хоккеистом, однако сейчас найти легионера непросто.
«Мы еще можем подписать кого-то, легионера или отечественного игрока, но это должен быть достойный кандидат. Сейчас очень сложно подписывать [контракты с игроками] из любой страны: у нас были переговоры с ребятами, которые сейчас играют в других клубах КХЛ, очень много сорванных соглашений не в плане денег, а в плане переезда сюда», — цитирует ТАСС Леонтьева.
Летом «Нефтехимик» пригласил трех иностранных хоккеистов: защитника Йоанн Овитю, нападающих Самуэля Бучека и Энтони Камара.
В своем первом матче сезона «Нефтехимик» в овертайме проиграл московскому ЦСКА (4:5).
Источник: https://tass.ru/sport/15642005
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|0
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|0
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|6
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|0
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|0
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