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5 сентября, 12:36

Василевский обошел Шестеркина в топ-10 вратарей НХЛ по версии телесети лиги

Анна Горшкова
Корреспондент
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала рейтинг 10 лучших вратарей НХЛ на данный момент.

Первое место в списке занял российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский. На втором месте также находится россиянин — Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Тройку лучших замкнул вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос.

Пятое место в рейтинге лучших вратарей НХЛ занял еще один россиянин Илья Сорокин, который играет за «Нью-Йорк Айлендерс».

По итогам сезона-2021/22 Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ. Василевский взял «Везину» в 2019 году, а также стал самым ценным игроком Кубка Стэнли-2021, когда «Тампа» во второй раз выиграла чемпионство.

Ранее авторы сайта НХЛ составили список вратарей, которые могут стать лучшими в лиге за три ближайших сезона. В список попали Василевский, Шестеркин и Илья Сорокин.

Топ-10 лучших вратарей НХЛ

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

2. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

3. Юусе Сарос («Нэшвил Предаторс»)

4. Якоб Маркстрем («Калгари Флеймз»)

5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)

6. Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»)

7. Коннор Хеллейбайк («Виннипег Джетс»)

8. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»)

9. Джейк Эттингер («Даллас Старз»)

10. Марк-Андре Флери («Миннесота Уайлд»)

Источник: https://www.nhl.com/news/nhl-top-players-top-10-goalies/c-335454948
Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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5 Нью-Джерси 0 0 0 0
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7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
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8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
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7 Сиэтл 0 0 0 0
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