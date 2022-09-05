Василевский обошел Шестеркина в топ-10 вратарей НХЛ по версии телесети лиги
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала рейтинг 10 лучших вратарей НХЛ на данный момент.
Первое место в списке занял российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский. На втором месте также находится россиянин — Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Тройку лучших замкнул вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос.
Пятое место в рейтинге лучших вратарей НХЛ занял еще один россиянин Илья Сорокин, который играет за «Нью-Йорк Айлендерс».
По итогам сезона-2021/22 Шестеркин стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь регулярного чемпионата НХЛ. Василевский взял «Везину» в 2019 году, а также стал самым ценным игроком Кубка Стэнли-2021, когда «Тампа» во второй раз выиграла чемпионство.
Ранее авторы сайта НХЛ составили список вратарей, которые могут стать лучшими в лиге за три ближайших сезона. В список попали Василевский, Шестеркин и Илья Сорокин.
Топ-10 лучших вратарей НХЛ
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
2. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
3. Юусе Сарос («Нэшвил Предаторс»)
4. Якоб Маркстрем («Калгари Флеймз»)
5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)
6. Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»)
7. Коннор Хеллейбайк («Виннипег Джетс»)
8. Фредерик Андерсен («Торонто Мэйпл Лифс»)
9. Джейк Эттингер («Даллас Старз»)
10. Марк-Андре Флери («Миннесота Уайлд»)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -