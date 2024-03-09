«Каролина» объявила номер Кузнецова: «Орел приземлился»

Российский нападающий Евгений Кузнецов будет играть за «Каролину» под номером 92. «Харрикейнз» опубликовали в Twitter пост со свитером новичка.

«Орел приземлился», — написала пресс-служба «Каролины».

Об обмене Кузнецова стало известно 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получат пик третьего раунда драфта НХЛ в 2025 году. Кроме того, «Вашингтон» удержит 50 процентов зарплаты 31-летнего россиянина.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 43 матча в НХЛ и набрал 17 (6+11) очков.