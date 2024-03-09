«Аризона» обыграла «Детройт». «Ред Уингз» потерпели четвертое поражение подряд

«Аризона» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Для «Ред Уингз» это поражение стало четвертым подряд.

Нападающий Ник Бьюгстад забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Первой звездой встречи признан голкипер Коннор Ингрэм, который отразил все 28 бросков по своим воротам.

«Аризона» набрала 57 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Детройт» идет седьмым в Восточной конференции — 72 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Детройт» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Голы: Макбэйн — 7 (О`Брайен, Карконе), 2:35 — 1:0. Керфут — 11 (Вялимяки, Бьюгстад), 8:05 — 2:0. Кули — 11 (бол., Маччелли, Мозер), 17:04 — 3:0. Бьюгстад — 15 (Шмальц), 28:16 — 4:0.

Вратари: Ингрэм — Лайон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 24 (10+9+5) — 28 (6+17+5).

9 марта. Темпе. Mullett Arena.