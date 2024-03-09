«Торонто» обменял Овчинникова в «Миннесоту»

«Торонто» обменял российского нападающего Дмитрия Овчинникова в «Миннесоту». За россиянина «Мэйпл Лифс» получили форварда Коннора Девара, а также отдали еще пик 4-го раунда драфта в 2026 году.

«Торонто» выбрал российского форварда на драфте 2020 года в 5-м раунде под общим 137-м номером. 18 февраля 2022 года он подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ, но пока так и не дебютировал в лиге.

В этом сезоне 21-летний Овчинников набрал 10 (7+3) очков в 20 матчах регулярного чемпионата АХЛ. На счету 24-летнего Девара 14 (10+4) очков в 57 играх НХЛ.