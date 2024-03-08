Евгения Кузнецова обменяли в «Каролину»

Российский нападающий Евгений Кузнецов, которого «Вашингтон» отправил в свой фарм-клуб «Херши», обменян в «Каролину», сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Взамен «Кэпиталз» получат пик третьего раунда драфта НХЛ в 2025 году. Кроме того, «Вашингтон» удержит 50 процентов зарплаты 31-летнего россиянина.

2 марта стало известно, что Кузнецов прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Вашингтоном».

Через несколько часов клуб выставил нападающего на драфт отказов, откуда его не забрал ни один клуб, поэтому «Кэпиталз» отправили его в свой фарм-клуб в АХЛ.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 43 матча в НХЛ и набрал 17 (6+11) очков.