Кузнецов – об обмене в «Каролину»: «Это моя последняя возможность, последний шанс»

Российский нападающий Евгений Кузнецов прокомментировал свой обмен из «Вашингтона» в «Каролину».

«Ожидания высоки... В последнее время я играл не так, как должен, и я понимаю это, я работаю над этим, и это не то, чему я рад.

Мне нужно вернуться в хоккей: я давно не играл. Я совершил много ошибок в своей жизни. Лучший способ извиниться перед людьми – это ... оказать большое влияние на игру.

Я никогда не убегал от ошибок, которые совершал в прошлом… Я многому учусь. Как я уже сказал, это моя последняя возможность. Это мой последний шанс. Прямо сейчас все в моих силах», – приводит слова Кузнецова The Hockey News.

Об обмене Кузнецова стало известно 8 марта. Взамен «Кэпиталз» получат пик третьего раунда драфта НХЛ в 2025 году. Кроме того, «Вашингтон» удержит 50 процентов зарплаты 31-летнего россиянина.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 43 матча в НХЛ и набрал 17 (6+11) очков.