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«Каролина» договорилась о новом контракте с главным тренером

16:56
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Главный тренер «Каролины» Род Бринд'Амор достиг устной договоренности о продлении контракта с клубом, сообщает Sportsnet 5 мая. Однако тренер хочет сохранить свой тренерский штаб в клубе, что пока остается под вопросом.

Род Бринд'Амор возглавил «Каролину» в мае 2018 года, сменив Билла Питерса. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф.

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