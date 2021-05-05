«Каролина» договорилась о новом контракте с главным тренером
16:56
Главный тренер «Каролины» Род Бринд'Амор достиг устной договоренности о продлении контракта с клубом, сообщает Sportsnet 5 мая. Однако тренер хочет сохранить свой тренерский штаб в клубе, что пока остается под вопросом.
Род Бринд'Амор возглавил «Каролину» в мае 2018 года, сменив Билла Питерса. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф.
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