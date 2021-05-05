Стала известна зарплата Семенова в «Торонто»
18:03
Как уже сообщал «СЭ», нападающий Кирилл Семенов 5 мая подписал контракт с «Торонто». Соглашение, которое рассчитано на один год, начнет действовать со следующего сезона.
26-летний россиянин будет получать 750 тысяч долларов на уровне НХЛ. Также он получит подписной бонус в размере 75 тысяч. Итоговый кэпхит — 825 тысяч.
Если он отправится в фарм-клуб, то его зарплата будет составлять 80 тысяч долларов в год.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 26-летний Семенов провел 60 игр и набрал 26 (10+16) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) очков в 23 матчах.
Семенов стал обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда». В конце апреля у нападающего истек контракт с омским клубом.
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