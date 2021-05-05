Стала известна зарплата Семенова в «Торонто»

Как уже сообщал «СЭ», нападающий Кирилл Семенов 5 мая подписал контракт с «Торонто». Соглашение, которое рассчитано на один год, начнет действовать со следующего сезона.

26-летний россиянин будет получать 750 тысяч долларов на уровне НХЛ. Также он получит подписной бонус в размере 75 тысяч. Итоговый кэпхит — 825 тысяч.

The #LeafsForever signed 26 y/o UFA F Kirill Semyonov to 1 year Entry Level Deal, starts 21-22



$ 750K Salary

$ 75K Signing Bonus

$ 80K Minors



Cap Hit/AAV $ 825K. UFA on expiry



10G 26P in 60 KHL GP

Rep'd by Dan Milstein @GoldStarHockey https://t.co/ICpMhBpGou — PuckPedia (@PuckPedia) May 5, 2021

Если он отправится в фарм-клуб, то его зарплата будет составлять 80 тысяч долларов в год.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 26-летний Семенов провел 60 игр и набрал 26 (10+16) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) очков в 23 матчах.

Семенов стал обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда». В конце апреля у нападающего истек контракт с омским клубом.