Стала известна зарплата Семенова в «Торонто»

The #LeafsForever signed 26 y/o UFA F Kirill Semyonov to 1 year Entry Level Deal, starts 21-22



$ 750K Salary

$ 75K Signing Bonus

$ 80K Minors



Cap Hit/AAV $ 825K. UFA on expiry



10G 26P in 60 KHL GP

Rep'd by Dan Milstein @GoldStarHockey https://t.co/ICpMhBpGou