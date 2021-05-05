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Капитан «Чикаго» Тэйвз рассчитывает сыграть в следующем сезоне

16:39
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Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз не намерен завершать карьеру. 33-летний форвард рассчитывает сыграть в следующем сезоне НХЛ, сообщает официальный сайт лиги 5 мая.

Хоккеист вынужден пропустить весь нынешний сезон из-за болезни. Причем, какие именно проблемы со здоровьем у игрока, официально не сообщается.

В прошлом сезоне Тэйвз набрал 60 (18+42) очков в 70 матчах. В плей-офф отметился 9 (5+4) баллами в 9 играх.

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