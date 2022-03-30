Капризов забросил 37-ю шайбу в сезоне

«Миннесота» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

На 17-й минуте встречи российский нападающий Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Для 24-летнего россиянина этот гол стал 37-м в текущем сезоне.

Капризов поднялся на 7-е место в списке лучших снайперов этого регулярного чемпионата.