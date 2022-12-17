Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На 9-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него эта шайба стала 18-й в этом сезоне.