Барбашев открыл счет в матче «Сент-Луиса» против «Калгари»

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

На 5-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Иван Барбашев. Для него эта шайба стала пятой в текущем сезоне.