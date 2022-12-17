Форвард «Лос-Анджелеса» Мур подписал 5-летний контракт на 21 миллион долларов

Форвард «Лос-Анджелеса» Тревор Мур подписал 5-летний контракт на 21 миллион долларов, сообщает пресс-служба НХЛ. Среднегодовая зарплата составит 4,2 миллиона.

Действующий контракт 27-летнего игрока заканчивается в конце этого сезона. Мур перешел в «Кингз» в феврале 2020 года после обмена из «Торонто».

В этом сезоне он провел за клуб 33 матче в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 18 (7+11) очков.