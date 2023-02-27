Капризов в матче с «Коламбусом» оформил дубль

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

25-летний россиянин при счете 0:2 забросил шайбы на 42-й и 47-й минутах и сделал счет 2:2.

На данный момент на счету Капризова 70 (36+34) очков в 60 матчах сезона.