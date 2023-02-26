Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Баффало»
«Вашингтон» на выезде проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол и прервал 6-матчевую безголевую серию. Также шайбы забросили Дилан Строум, Ти Джей Оши и Сонни Милано.
Еще один российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал голевую передачу.
В составе «Сэйбрз» забили Дилан Козенс, Тейдж Томпсон, Джефф Скиннер, Земгус Гиргенсонс, Винни Хиностроза и Дилан Козенс, оформивший дубль. Российский защитник команды Илья Любушкин отдал результативную передачу.
«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 64 очка в 62 матчах. «Баффало» находится на восьмой строчке (66).
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«Баффало» — «Вашингтон» — 7:4 (2:2, 4:2, 1:0)
Голы: Козенс — 21 (Миттельштадт, Любушкин), 10:40 — 1:0. Строум — 13 (Дженсен, Оши), 14:45 — 1:1. Томпсон — 40, 16:35 — 2:1. Оши — 15 (Строум, Дженсен), 16:50 — 2:2. Скиннер — 25 (Самуэльссон, Куинн), 25:49 — 3:2. Гиргенсонс — 8 (Окпосо, Джост), 28:36 — 4:2. Хиностроза — 1 (Пауэр, Козенс), 30:07 — 5:2. Козенс — 22 (Куинн), 32:49 — 6:2. Овечкин — 33 (Густафссон, Кузнецов), 35:49 — 6:3. Милано — 10 (бол.), 38:40 — 6:4. Козенс — 23 (Хиностроза, Миттельштадт), 51:52 — 7:4.
Вратари: Луукконен — Кемпер (Линдгрен, 30:07).
Штраф: 11 — 13.
Броски: 38 (10+17+11) — 30 (11+8+11).
Наши: Любушкин (17.22/0/0) — Кузнецов (15.31/2/-2), Овечкин (15.29/7/-2).
26 февраля. Баффало. KeyBank Center.
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