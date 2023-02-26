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26 февраля, 23:38

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Баффало»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Баффало» — «Вашингтон» — 7:4.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на выезде проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забил один гол и прервал 6-матчевую безголевую серию. Также шайбы забросили Дилан Строум, Ти Джей Оши и Сонни Милано.

Еще один российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал голевую передачу.

В составе «Сэйбрз» забили Дилан Козенс, Тейдж Томпсон, Джефф Скиннер, Земгус Гиргенсонс, Винни Хиностроза и Дилан Козенс, оформивший дубль. Российский защитник команды Илья Любушкин отдал результативную передачу.

«Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 64 очка в 62 матчах. «Баффало» находится на восьмой строчке (66).

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«Баффало» — «Вашингтон» — 7:4 (2:2, 4:2, 1:0)

Голы: Козенс — 21 (Миттельштадт, Любушкин), 10:40 — 1:0. Строум — 13 (Дженсен, Оши), 14:45 — 1:1. Томпсон — 40, 16:35 — 2:1. Оши — 15 (Строум, Дженсен), 16:50 — 2:2. Скиннер — 25 (Самуэльссон, Куинн), 25:49 — 3:2. Гиргенсонс — 8 (Окпосо, Джост), 28:36 — 4:2. Хиностроза — 1 (Пауэр, Козенс), 30:07 — 5:2. Козенс — 22 (Куинн), 32:49 — 6:2. Овечкин — 33 (Густафссон, Кузнецов), 35:49 — 6:3. Милано — 10 (бол.), 38:40 — 6:4. Козенс — 23 (Хиностроза, Миттельштадт), 51:52 — 7:4.

Вратари: Луукконен — Кемпер (Линдгрен, 30:07).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 38 (10+17+11) — 30 (11+8+11).

Наши: Любушкин (17.22/0/0) — Кузнецов (15.31/2/-2), Овечкин (15.29/7/-2).

26 февраля. Баффало. KeyBank Center.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 59 33 26 75
4 Айлендерс 62 30 32 67
5 Питтсбург 58 28 30 65
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 59 19 40 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 45 13 95
2 Торонто 59 36 23 80
3 Тампа-Бэй 58 37 21 78
4 Баффало 58 31 27 66
5 Детройт 58 28 30 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 58 28 30 60
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 59 31 28 74
2 Колорадо 57 33 24 71
3 Виннипег 59 35 24 71
4 Миннесота 59 32 27 70
5 Нэшвилл 56 28 28 62
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 58 20 38 49
8 Чикаго 58 21 37 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 59 35 24 76
2 Лос-Анджелес 60 33 27 74
3 Эдмонтон 60 32 28 72
4 Сиэтл 58 32 26 70
5 Калгари 60 27 33 66
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7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 60 19 41 45
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