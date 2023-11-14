Капризов рассказал, что принимает ванны с кровью из рогов оленя

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о необычной процедуре для здоровья и улучшения иммунитета. Он регулярно принимает пантовые ванны, где в воду добавляют кровь с молодых рогов оленей-маралов.

«Ванны из рогов оленя? Это маралы. Называются пантовые ванны. Сейчас многие их делают, я давно их начал принимать. Это полезно для здоровья, просто лучше себя ощущаешь, помогает иммунитету. Не знаю, насколько это правда, но я в это верю, и почему бы это не делать, если это не вредит. Я ездил принимать эти ванны с семи-восьми лет, и не помню, чтобы я когда-либо болел, температурил», — сказал Капризов в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Также 26-летний россиянин рассказал, что кровь из рогов оленей добавляют в кипяток, перемешивают и переваривают. Это находится на Алтае.

Капризов в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ набрал 15 (5+10) очков в 15 матчах за «Миннесоту». Он играет за команду с 2020 года. В сентябре 2021 года Капризов подписал с «Уайлд» пятилетний контракт на 45 миллионов долларов.