«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

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«Сиэтл» дома проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

За «Кракен» единственный гол забил Брэндон Танев. У «Эвеланш» отличились Валерий Ничушкин, Микко Рантанен, Росс Колтон, Кэйл Макар и Джонатан Друэн.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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