Доктор Лю о ванне с кровью из рогов оленя, которую принимал Капризов: «Это действительно полезно для восстановления»

Бывший врач «Спартака» Лю Хюншен ответил «СЭ» на вопрос о полезности принимать ванну с кровью из рогов оленя.

Ранее нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, что принимает подобные ванны для улучшения иммунитета.

«Простая кровь оленя никак не помогает спортсмену в восстановлении. Ее пьют только любители, каких-то полезных веществ она не даст, тем более, если лежать в ванне, наполненной ею. Например, в Якутии зимой люди иногда могут вместо воды пить кровь оленя, для них — это вода. А вот если принимать ванну с кровью из рогов оленя, то это действительно полезно для восстановления. Причем очень важно, чтобы это были рога молодого оленя», — сказал Хюншен «СЭ».

Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, в сезоне-2023/24 26-летний россиянин набрал 15 (5+10) очков в 15 матчах за команду в регулярном чемпионате НХЛ.