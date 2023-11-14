Доктор Лю о ванне с кровью из рогов оленя, которую принимал Капризов: «Это действительно полезно для восстановления»
Бывший врач «Спартака» Лю Хюншен ответил «СЭ» на вопрос о полезности принимать ванну с кровью из рогов оленя.
Ранее нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, что принимает подобные ванны для улучшения иммунитета.
«Простая кровь оленя никак не помогает спортсмену в восстановлении. Ее пьют только любители, каких-то полезных веществ она не даст, тем более, если лежать в ванне, наполненной ею. Например, в Якутии зимой люди иногда могут вместо воды пить кровь оленя, для них — это вода. А вот если принимать ванну с кровью из рогов оленя, то это действительно полезно для восстановления. Причем очень важно, чтобы это были рога молодого оленя», — сказал Хюншен «СЭ».
Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, в сезоне-2023/24 26-летний россиянин набрал 15 (5+10) очков в 15 матчах за команду в регулярном чемпионате НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|3
|Вашингтон
|13
|7
|6
|16
|4
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|13
|7
|6
|14
|7
|Айлендерс
|14
|5
|9
|13
|8
|Коламбус
|15
|4
|11
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|11
|3
|24
|2
|Флорида
|14
|9
|5
|19
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|15
|6
|9
|16
|6
|Монреаль
|15
|7
|8
|16
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|14
|10
|4
|21
|2
|Колорадо
|14
|9
|5
|18
|3
|Виннипег
|14
|7
|7
|16
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|15
|5
|Аризона
|14
|7
|7
|15
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|14
|8
|6
|16
|5
|Сиэтл
|16
|5
|11
|13
|6
|Калгари
|14
|4
|10
|10
|7
|Эдмонтон
|14
|4
|10
|9
|8
|Сан-Хосе
|15
|2
|13
|5
|14.11
|04:30
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 1
|14.11
|06:00
|
Сиэтл – Колорадо
|1 : 5
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76