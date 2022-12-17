Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Чикаго»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Чикаго» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан форвард Матс Зуккарелло. 35-летний норвежец оформил хет-трик и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал российский нападающий Кирилл Капризов. Он отметился голом и двумя голевыми передачами.

Замкнул тройку лучших нападающий Сэм Стил, сделавший две голевые передачи.