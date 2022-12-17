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«Миннесота» обыграла «Чикаго». Капризов набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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17 декабря. «Миннесота» — «Чикаго» — 4:1. Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Уайлд» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий Кирилл Капризов сделал две голевые передачи и забросил одну шайбу.

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«Миннесота» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Зуккарелло — 11 (Капризов, Стил), 4:54 — 1:0. Капризов — 18 (Зуккарелло, Стил), 28:32 — 2:0. Зуккарелло — 12 (бол., Болди, Эрикссон Эк), 39:17 — 3:0. Тэйвз — 10 (бол., Кейн, С. Джонс), 48:27 — 3:1. Зуккарелло — 13 (п.в., Капризов, Сперджен), 57:51 — 4:1.

Вратари: Флери — Мразек (57:41 — 57:51).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 22 (10+7+5) — 30 (9+9+12).

Наши: Капризов (18.43/3/+3) — -.

17 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18501 зритель.

Кирилл Капризов
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ХК Миннесота Уайлд
ХК Чикаго Блэкхокс
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4 Рейнджерс 31 16 15 37
5 Айлендерс 30 17 13 35
6 Вашингтон 32 15 17 34
7 Филадельфия 31 10 21 27
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 23 6 48
2 Торонто 31 19 12 44
3 Тампа-Бэй 29 19 10 39
4 Детройт 29 13 16 32
5 Флорида 31 14 17 32
6 Баффало 30 14 16 30
7 Монреаль 30 14 16 30
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 31 18 13 41
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3 Миннесота 30 17 13 36
4 Колорадо 28 15 13 32
5 Сент-Луис 30 14 16 29
6 Нэшвилл 28 12 16 28
7 Аризона 27 9 18 22
8 Чикаго 29 7 22 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 22 10 45
2 Лос-Анджелес 33 16 17 37
3 Сиэтл 29 16 13 35
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Миннесота – Чикаго
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Калгари – Сент-Луис
 - : -
17.12 05:30
Аризона – Айлендерс
- : -
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