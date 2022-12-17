Капризов показал лучшую серию по результативности в истории «Миннесоты» с 2015 года

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (4:1).

Таким образом, форвард повторил лучшую серию «Уайлд» с сезона-2014-15 — когда Джейсон Поминвилль набрал очки в 11 домашних матчах подряд.

Лучшую результативную серию в домашних матчах показал Мариан Габорик, который в сезоне-2007-08 набирал очки в 14 встречах подряд.

По итогам игры против «Чикаго» Капризов был признан второй звездой матча.

В этом сезоне он провел 29 матчей и набрал 36 (17+19) очков.