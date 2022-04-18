Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов опустился на восьмое место

Капризов опустился на восьмое место в таблице лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Торонто» Митчелл Марнер отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:2).

Теперь на счету 24-летнего канадца 94 (34+60) очка в 67 матчах сезона. Он опередил форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова на одно очко в списке лучших бомбардиров сезона.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 110 (42+68) очков в 75 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 108 (30+78) в 75 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 105 (54+51) в 75 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 105 (36+69) в 75 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 102 (58+44) в 70 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 96 (39+57) в 75 матчах

7. Митчелл Марнер («Торонто») — 94 (34+60) в 67 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 93 (43+50) в 74 матчах

9. Микко Рантанен («Колорадо») — 91 (36+55) в 72 матчах

10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 91 (29+62) в 73 матчах

11. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 90 (22+68) в 71 матче

...

15. Александр Овечкин («Вашингтон») — 86 (47+39) в 73 матчах