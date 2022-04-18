Прошедший уик-энд со 105 шайбами стал самым результативным в истории НХЛ

В НХЛ с 16 по 17 апреля прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

За два дня в НХЛ провели 20 матчей, в которых было заброшено 105 шайб. Это самый результативный уик-энд в истории лиги. Самым результативным матчем в эти выходные стала встреча «Монреаль» — «Вашингтон» (4:8). Также по 11 шайб забили в матчах «Сент-Луис» — «Миннесота» (6:5 ОТ), «Тампа» — «Виннипег» (7:4), «Колорадо» — «Каролина» (7:4), «Нэшвилл» — «Сент-Луис» (3:8). 10 шайб забили в матчах «Калгари» — «Аризона» (9:1) и «Анахайм» — «Коламбус» (6:4).

Результативность в сезоне теперь составляет 6,3 шайбы за матч. Последний раз такая результативность была в сезоне-1995/96.