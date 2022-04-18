Заслуженный тренер России Юрий Новиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал результативность нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвиллом» (8:3).

«Мне кажется, Тарасенко был не то, что нерасхваченный, он был как бы в тени Овечкина, Панарина. Однако это на самом деле очень сильный игрок, большой мастер, спортсмен с сильнейшим характером. Это не белоручка, которому все легко дается — подбежал и забил, ура. Это рабочий мастер. Конечно, с непростой судьбой, с серьезными травмами. Я сомневался, сможет ли он восстановиться или нет. Не просто восстановиться, а стать одним из лидеров НХЛ. Это говорит про его волевые качества в первую очередь. Он заслуживает абсолютного уважения», — сказал Новиков корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также Юрий Новиков призвал говорить больше про российских хоккеистов, которые выступают в НХЛ.

«В тени великих игроков находятся наши Винтики и Шпунтики, которые тоже приносят большую пользу. Дадонов, Наместников и еще ряд игроков как бы невзрачных, но тоже важных. Обязательно про них нужно говорить, потому что не всегда их могут разглядеть в Канаде и Америке, а это очень полезные игроки. Их нужно беречь и в России говорить, что такие есть и они нужны», — добавил Новиков.

Тарасенко продлил голевую серию до пяти матчей. В последних шести встречах он набрал 14 (8+6) очков. На его счету 76 (33+43) баллов в 69 играх в нынешнем сезоне.