Капризов может получить в «Миннесоте» 8-9 миллионов долларов в год

Стало известно, сколько «Миннесота» готова предложить своему нападающему Кирилу Капризову в случае подписания нового контракта. По информации The Athletic, в случае краткосрочной сделки россиянин будет получать от 5 до 7 миллионов долларов в год. Если же контракт будет долгосрочным, то эта сумма будет составлять 8-9 миллионов долларов в год.

Ранее появилась информация, что «Миннесота» уже предложила Капризову максимально возможный восьмилетний контракт.

Кроме того, как пишет The Athletic, Миннесота" хочет продлить соглашения еще с двумя хоккеистами.

Нападающему Йоэлю Эрикссону Эку клуб готов предложить 4-5 миллионов, а форварду Кевину Фиале — 5-6 миллионов долларов в год.

Напомним, Капризов подписал контракт с «Миннесотой» 13 июля 2020 года. В дебютном сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярке, в которых набрал 51 (27+24) очко. В 7 играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.

Также Капризов стал победителем премии NHL Fan Choice Awards в номинации «Европейский прорыв года».