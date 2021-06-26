Тренер «Тампы»: «Чем важнее матч, тем увереннее Василевский выглядит»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер оценил игру российского вратаря Андрея Василевского в седьмом матче 1/2 финала Кубка Стэнли против «Айлендерс» (1:0, 4-3 в серии). Голкипер отразил все 18 бросков по своим воротам.

Кроме того, тренер остался доволен игрой команды в защите.

«У соперников есть собственная гордость, и в третьем периоде нам пришлось очень непросто, — цитирует Купера сайт НХЛ. — Возможно, нынешние «Айлендерс» — самый сложный для нас соперник за последние два года. Но я всегда говорю: не так важно, сколько вы забиваете, как важно, сколько не даете забить сопернику. Наша первая игра в нынешнем плей-офф против «Флориды» (5:4) — возможно, самая красивая и веселая для нас игра года, но не так выигрывается звание чемпионов. Умение играть в защите в плей-офф выходит на первый план.

Хоккей — командная игра, и в ней требуется усилие каждого игрока, особенно в защите. Но рано или поздно соперник пройдет все редуты, и тогда единственный человек, который способен помочь — это вратарь, — высказался Купер. — И Васи раз за разом становится той стеной, о которую разбиваются чужие атаки. Причем чем важнее матч, тем увереннее он выглядит. Это качество особого игрока".

«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.