«Миннесота» провела с «Баффало» предварительные переговоры о возможном обмене Айкела

«Миннесота» заинтересована в капитане «Баффало» Джеке Айкеле и уже провела с «Сэйбрс» предварительные переговоры о возможном обмене, сообщает The Athletic.

Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на 5 сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

Айкел пропустил остаток сезона из-за грыжи межпозвоночного диска на шее. В регулярном чемпионате форвард забросил две шайбы и отдал 16 голевых передач в 21 игре.