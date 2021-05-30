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The Athletic: «Миннесота» предложила Капризову контракт на 8 лет

19:52
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота».
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота».
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«Миннесота» уже предложила новый контракт нападающему Кириллу Капризову. По информации The Athletic, россиянин может заключить соглашение на 8 лет (максимально разрешенный срок).

Его зарплата превысит 8 миллионов долларов за сезон.

Однако агент 24-летнего россиянина, Пол Теофанос, считает, что его клиенту стоит заключить краткосрочное соглашение.

В июле 2020 года Капризов заключил контракт с «Миннесотой». Договор был подписан на два года.

В нынешнем сезоне Кирилл Капризов провел 55 матчей за «Миннесоту», забив 27 голов и отдав 24 результативных передачи.

В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, а также забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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