The Athletic: «Миннесота» предложила Капризову контракт на 8 лет
19:52
«Миннесота» уже предложила новый контракт нападающему Кириллу Капризову. По информации The Athletic, россиянин может заключить соглашение на 8 лет (максимально разрешенный срок).
Его зарплата превысит 8 миллионов долларов за сезон.
Однако агент 24-летнего россиянина, Пол Теофанос, считает, что его клиенту стоит заключить краткосрочное соглашение.
В июле 2020 года Капризов заключил контракт с «Миннесотой». Договор был подписан на два года.
В нынешнем сезоне Кирилл Капризов провел 55 матчей за «Миннесоту», забив 27 голов и отдав 24 результативных передачи.
В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, а также забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
Читайте также
Российский вратарь-дебютант продолжает покорять НХЛ. Он проиграл первый матч «Бостону», но все равно был лучшим
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю