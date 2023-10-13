Капитан «Вашингтона» Овечкин прокомментировал свое приближение к рекорду Гретцки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что думает о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«Мой подход к рекорду Гретцки в этом сезоне? Я просто хочу играть. Я просто хочу выйти в плей-офф, а потом посмотрим, что произойдет. Мы просто делаем то, что можем», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от канадца Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.