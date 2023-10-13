Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:20

Капитан «Вашингтона» Овечкин прокомментировал свое приближение к рекорду Гретцки

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что думает о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«Мой подход к рекорду Гретцки в этом сезоне? Я просто хочу играть. Я просто хочу выйти в плей-офф, а потом посмотрим, что произойдет. Мы просто делаем то, что можем», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от канадца Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
0
Читайте также
Игрок «Вашингтона» Уилсон прокомментировал гонку Овечкина за рекордом Гретцки
Рассел Кроу был владельцем регбийного клуба «Саут Сидней Рэббитоуз»
Армия Израиля рассказала об укрытии боевиков ХАМАС под домами жителей Газы
Байдена обвинили в сокрытии масштабов коррупции на Украине
Кнайсль предупредила о долгих последствиях наземной операции в Газе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Рыбин: «Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ»
Игрок «Вашингтона» Уилсон прокомментировал гонку Овечкина за рекордом Гретцки
Вайсфельд: «Можно пожелать Овечкину, чтобы он побил рекорд НХЛ, и этот ажиотаж быстрее закончился»
Овечкин — о новом тренере «Вашингтона»: «Карбери любит быть рядом с игроками, помогать. Он хорош»
Овечкин не выбьет полтинник, Сорокин — лучший вратарь. Прогнозы «СЭ» на сезон НХЛ
Только один россиянин в первой десятке, Овечкин — во второй половине рейтинга: 50 лучших хоккеистов НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбин: «Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 1 1 0 2
2 Каролина 1 1 0 2
3 Филадельфия 1 1 0 2
4 Нью-Джерси 1 1 0 2
5 Вашингтон 0 0 0 0
6 Айлендерс 0 0 0 0
7 Питтсбург 1 0 1 0
8 Коламбус 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 1 1 0 2
2 Бостон 1 1 0 2
3 Торонто 1 1 0 2
4 Монреаль 1 0 1 1
5 Детройт 1 0 1 0
6 Оттава 1 0 1 0
7 Флорида 1 0 1 0
8 Баффало 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 1 1 0 2
2 Миннесота 1 1 0 2
3 Даллас 1 1 0 2
4 Нэшвилл 2 1 1 2
5 Чикаго 2 1 1 2
6 Сент-Луис 1 0 1 1
7 Аризона 0 0 0 0
8 Виннипег 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Ванкувер 1 1 0 2
3 Калгари 1 1 0 2
4 Анахайм 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 1 0 1 0
6 Сан-Хосе 1 0 1 0
7 Эдмонтон 1 0 1 0
8 Сиэтл 2 0 2 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
13.10 02:00
Нью-Джерси – Детройт
 4 : 3
13.10 02:00
Баффало – Рейнджерс
1 : 5
13.10 02:00
Коламбус – Филадельфия
 2 : 4
13.10 03:00
Миннесота – Флорида
 2 : 0
13.10 03:00
Нэшвилл – Сиэтл
 3 : 0
13.10 03:00
Даллас – Сент-Луис
 2 : 1 Б
13.10 05:30
Сан-Хосе – Вегас
 1 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 1 4
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 1 4
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 1 4
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 1 4
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
Юусо Пярссинен

Юусо Пярссинен

Нэшвилл

 2 2
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 1 0.92
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 1 0.93
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
Новости
RSS RSS
Все новости