Капитан «Вашингтона» Овечкин прокомментировал свое приближение к рекорду Гретцки
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что думает о погоне за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.
«Мой подход к рекорду Гретцки в этом сезоне? Я просто хочу играть. Я просто хочу выйти в плей-офф, а потом посмотрим, что произойдет. Мы просто делаем то, что можем», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ. Он отстает от канадца Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги, на 72 шайбы.
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|5
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|6
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|7
|Флорида
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|4
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|5
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|6
|Сент-Луис
|1
|0
|1
|1
|7
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|6
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|0
|7
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Сиэтл
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|4 : 3
|13.10
|02:00
|
Баффало – Рейнджерс
|1 : 5
|13.10
|02:00
|
Коламбус – Филадельфия
|2 : 4
|13.10
|03:00
|
Миннесота – Флорида
|2 : 0
|13.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 0
|13.10
|03:00
|
Даллас – Сент-Луис
|2 : 1 Б
|13.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|1 : 4
|И
|О
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|1
|4
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Юусо Пярссинен
Нэшвилл
|2
|2
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|1
|0.93
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00