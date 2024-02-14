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Сегодня, 21:30

«Питтсбург» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Трансляция игры «Питтсбург» — «Флорида» начнется в 03.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» на своем домашнем льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» примет «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 15 февраля. Игра начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Питтсбург» — «Флорида» в прямом эфире и бесплатно можно будет в соцсети ВКонтакте. Следите за ключевыми событиями игры регулярки НХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Пингвинз» с 53 очками располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 49 матчей. «Пантерз» с 70 баллами идут на третьем месте на Востоке после 52 встреч.

За «Питтсбург» выступает российский форвард Евгений Малкин. На счету 37-летнего хоккеиста 41 (16+25) очко в 49 матчах при показателе полезности «+3».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Флорида Пантерз
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«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Питтсбург» — «Флорида», «Аризона» — «Миннесота». Расписание и результаты 15 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 53 34 19 71
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 54 29 25 64
4 Нью-Джерси 52 27 25 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 52 23 29 54
7 Питтсбург 49 23 26 53
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 32 21 74
2 Флорида 52 33 19 70
3 Тампа-Бэй 54 29 25 63
4 Торонто 51 27 24 62
5 Детройт 52 27 25 60
6 Монреаль 53 22 31 52
7 Баффало 52 23 29 50
8 Оттава 49 22 27 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 33 20 72
2 Колорадо 54 33 21 70
3 Виннипег 50 31 19 67
4 Сент-Луис 52 28 24 58
5 Нэшвилл 53 27 26 56
6 Миннесота 52 24 28 53
7 Аризона 51 23 28 50
8 Чикаго 53 14 39 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 54 36 18 78
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 49 31 18 63
4 Лос-Анджелес 50 24 26 58
5 Калгари 53 25 28 55
6 Сиэтл 53 22 31 54
7 Анахайм 52 18 34 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
14.02 03:00
Оттава – Коламбус
 6 : 3
14.02 03:00
Монреаль – Анахайм
 5 : 0
14.02 03:00
Торонто – Сент-Луис
 4 : 1
14.02 03:00
Вашингтон – Колорадо
 3 : 6
14.02 03:00
Баффало – Лос-Анджелес
 7 : 0
14.02 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 2 : 3 Б
14.02 03:30
Айлендерс – Сиэтл
 1 : 2 Б
14.02 04:00
Нэшвилл – Нью-Джерси
 2 : 4
14.02 04:00
Даллас – Каролина
 4 : 2
14.02 04:30
Чикаго – Ванкувер
 2 : 4
14.02 05:00
Эдмонтон – Детройт
 8 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 90
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 54 87
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 77
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 42
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 52 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 34
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 1 2
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