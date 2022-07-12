Нападающий Евгений Свечников может продолжить карьеру в «Чикаго»

Как стало известно «СЭ», российский нападающий Евгений Свечников может продолжить карьеру в «Чикаго».

Ранее «Виннипег» сообщил о том, что не будет делать квалификационное предложение 25-летнему россиянину. Он выходит на рынок свободных агентов.

После 13 июля форвард сможет вести переговоры с любым клубом НХЛ. По прошлому годичному контракту он зарабатывал 750 тысяч долларов.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Свечников принял участие в 72 матчах, набрав 19 (7+12) очков.