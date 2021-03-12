Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Дубль Лейво принес «Калгари» победу над «Монреалем»

07:38
Теги:

«Калгари» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Флэймз» дублем отличился нападающий Джош Лейво. Единственную шайбу «Канадиенс» забросил форвард Кори Перри.

«Калгари» идет на пятом месте Северного дивизиона, «Монреаль» занимает четвертую строчку в таблице.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Монреаль» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Лейво — 2 (Райан, Беннетт), 21:52 — 1:0. Лейво — 3 (Райан, Беннетт), 33:55 — 2:0. Перри — 5 (Уэбер), 50:15 — 2:1.

Вратари: Маркстрем — Аллен (59:23).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 29 (6+14+9) — 18 (6+5+7).

Наши: Нестеров (11.59/0/-1) — Романов (17.10/0/-1).

12 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир