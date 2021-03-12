Дубль Лейво принес «Калгари» победу над «Монреалем»
07:38
«Калгари» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
В составе «Флэймз» дублем отличился нападающий Джош Лейво. Единственную шайбу «Канадиенс» забросил форвард Кори Перри.
«Калгари» идет на пятом месте Северного дивизиона, «Монреаль» занимает четвертую строчку в таблице.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Монреаль» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Голы: Лейво — 2 (Райан, Беннетт), 21:52 — 1:0. Лейво — 3 (Райан, Беннетт), 33:55 — 2:0. Перри — 5 (Уэбер), 50:15 — 2:1.
Вратари: Маркстрем — Аллен (59:23).
Штраф: 9 — 11.
Броски: 29 (6+14+9) — 18 (6+5+7).
Наши: Нестеров (11.59/0/-1) — Романов (17.10/0/-1).
12 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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