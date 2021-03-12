«Даллас» уступил «Чикаго»

«Даллас» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

«Блэкхоукс» прервали серию из двух поражений подряд.

«Чикаго» занимает четвертое место в таблице центрального дивизиона, «Даллас» идет на седьмой строчке в таблице.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)

Голы: Кубалик — 10 (Хагель, Кампф), 5:26 — 0:1. Седерберг — 5 (бол., Боквист, Кейн), 22:53 — 0:2. Кит — 1, 34:37 — 0:3. Дебринкэт — 15 (бол., Кейн, Боквист), 36:10 — 0:4. Хинтц — 7 (Олексяк, Кольяно), 49:43 — 1:4. Клингберг — 5 (Эттингер), 52:41 — 2:4.

Вратари: Худобин (Эттингер, 40:00, 56:56) — Ланкинен.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (15+7+8) — 16 (4+4+8).

Наши: Гурьянов (16.56/2/+1) — Задоров (16.29/1/0).

12 марта. Даллас. American Airlines Center.