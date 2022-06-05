Кадри из-за травмы пропустит оставшиеся матчи серии с «Эдмонтоном»

Форвард «Колорадо» Назем Кадри получил травму в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:2).

31-летний канадец травмировался после того, как форвард «Ойлерз» Эвандер Кейн толкнул его на борт. Как сообщил главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, Кадри пропустит оставшиеся матчи серии.

В текущем плей-офф Кадри провел 13 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков.