Итоговая статистика Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24: сколько голов и очков

«Вашингтон» сегодня матчем с «Филадельфией» (2:1) завершил регулярный чемпионат НХЛ. «Кэпиталз» заняли 8-е место в Восточной конференции и вышли в плей-офф.

Российкий нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в этой регулярке сыграл в 79 матчах, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи — 65 очков. Показатель полезности 38-летнего россиянина составил «-22».

В этом сезоне Овечкин достиг отметки в 853 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. В списке лучших снайперов лиги в истории он занимает 2-е место, уступая лишь Уэйну Гретцки, у которого 894 гола.