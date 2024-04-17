Владелец «Вашингтона» — о выходе в плей-офф: «Ови никогда не сомневался!»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис прокомментировал выход команды в плей-офф НХЛ.

«Ови никогда не сомневался! Капитан с невероятным вторым периодом, его 18-й сезон с 30+ голами. Он снова наш бесстрашный лидер. Вперед, «Кэпиталз»!» — написал Леонсис в соцсети X.

В ночь на 17 апреля «Кэпиталз» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ, благодаря чему заняли восьмое место в Восточной конференции. 38-летний россиянин отметился заброшенной шайбой.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.