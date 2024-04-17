«Филадельфия» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» и «Вашингтон» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Филадельфии 17 апреля и завершилась победой гостей — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Филадельфия» — «Вашингтон» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Вашингтон» набрал 91 очко и финишировал на 8-м месте в Восточной конференции, попав в плей-офф. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 87 очков.