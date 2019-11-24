Источник: Бэкстрем начал переговоры о новом контракте с «Вашингтоном»

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем планирует продлить контракт с «Кэпиталз», утверждает канадский журналист Эллиотт Фридман.

По информации источника, 32-летний швед, у которого по окончании сезона заканчивается контракт со «столичными», готовится к переговорам о продлении соглашения с «Вашингтоном».

В текущем сезоне Бэкстрем провел 23 матча за «Кэпиталз» и набрал 18 (4+14) очков. Форвард проводит свой последний год в «Вашингтоне» по текущему 10-летнему контракту на 67 миллионов долларов.

Швед числится в системе «Вашингтона» с 2007 года.