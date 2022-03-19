Игрок «Каролины», который задирал Овечкина, дисквалифицирован на один матч за удар клюшкой по лицу хоккеиста «Вашингтона» на скамейке

Швейцарский нападающий «Каролины» Нино Нидеррайтер дисквалифицирован на один матч, сообщает Twitter-аккаунт НХЛ.

Нидеррайтер получил наказание за удар клюшкой по лицу хоккеиста «Вашингтона» Акселя Йонссона Фьяллби на скамейке во время вчерашнего матча (3:4 Б). Форвард махнул клюшкой по шлему соперника после того, как у борта пропустил силовой прием от нападающего столичной команды Тома Уилсона и потерял шлем, а потом отъезжал от чужой скамейки.

Отметим, что этот же игрок «Каролины» задирал Александра Овечкина во время матча. Капитан «Вашингтона» потолкался с соперником в моменте с голом Евгения Кузнецова.

Нидеррайтер пропустит игру «Каролины» против «Рейнджерс» в понедельник, 21 марта.