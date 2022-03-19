«Нэшвилл» выставил защитника Майерса на драфт отказов

«Нэшвилл» выставил на драфт отказов защитника Филиппа Майерса, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Контракт 25-летнего канадца с зарплатой в 2,55 миллиона долларов истекает в сезоне-2022/23.

В этом регулярном чемпионате он провел 27 матчей и набрал 4 (1+3).

Отметим, что Майерс оказался в «Нэшвилле» летом, как часть сделки по обмену защитника Райана Эллиса.